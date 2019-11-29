GKV'li Muhammed Doğan Tatlı'nın AFS başarısı

sınıf öğrencisi Muhammed Doğan Tatlı, AFS Kültürlerarası Programları kapsamında AFS Okul Programı yazılı ve mülakat sınavlarını başarıyla geçerek yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı.

1974 yılından beri Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilen AFS Kültürlerarası Programları kapsamında AFS Okul Programı yazılı ve mülakat sınavlarına katılan sınıf öğrencisi Muhammed Doğan Tatlı, her iki sınavı da başarıyla geçerek yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin akademik alandaki başarılarının sürdüğünü ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, katıldığı AFS Okul Programını kazanan Muhammed Doğan Tatlı'yı kutlayarak, “sınıf öğrencimiz Muhammed Doğan TATLI, 1974 yılından beri Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilen AFS Kültürlerarası Programları kapsamında AFS Okul programının yazılı ve mülakat sınavlarını başarıyla geçip, 2020-2021 okul yılı için yurt dışında lise eğitimine hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik ediyor, bu deneyimde kendisine başarılar dileriz” dedi.