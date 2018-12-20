GKV'li Naz'a Uluslararası Resim Ödülü

GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Naz Durakoğlugil Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu'nun organizasyonu ile dünya genelinde düzenlenen “İyilik Önemlidir” konulu Barış Posteri yarışmasında uluslararası başarı elde ederek binlerce resim arasından “Mansiyon” ödülüne layık görüldü.

Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Başkanı Dilber Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u ziyaret ederek eğitime sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederken Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren Naz Durakoğlu'nu kutlayarak ödülünü verdiler. Ziyarette Dilber Bayrak uluslararası başarısından dolayı öğrencimiz Naz Durakoğlugil'e ve desteklerinden dolayı GKV Özel Okulları Sanat Zümresi Başkanı Hayal Bazoğlu'na ödülün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğrencilerin akademik çalışmalar yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılara da yönlendirildiğini ve yetenekli öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak için özel ilgi gösterildiğini ifade ederek resim alanında da öğrencilerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada gerek GKV Özel Okullarını gerekse Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini ifade ederek dereceye giren Naz Durakoğlugil'i kutladı. Ziyaretin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.