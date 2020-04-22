GKV'li öğrenciler 23 Nisan coşkusuna hazır

GKV Özel İlkokulu öğrencileri Naz ve Nil Demirci aldıkları hediyelerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını, korona virüs salgını nedeniyle okullarından uzak olduklarını ancak her gün internet üzerinden online eğitim almaya, derslerini takip etmeye, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla sürekli diyaloglarını sürdürmeye devam ettiklerini ifade ederek, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a bayram hediyelerinden dolayı teşekkür ettiklerini söylediler.

GKV Özel İlkokulu öğrencileri Naz ve Nil Demirci kardeşler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle GKV Özel Okulları tarafından kendilerine gönderilen hediye paketlerinin içerisinden çubuklu Türk Bayrakları, 23 Nisan posteri, Türk bayraklı cam süsleri, Türk bayraklı balonlar ve boya kalemleri çıktığını ifade ederek, “Bizler de diğer arkadaşlarımız gibi evimizin bir köşesini ve balkonlarımızı süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe birlikte kutlayacağız. Bizlere bu anlamlı hediyeleri gönderen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy'un şahsında bütün GKV ailesine teşekkür ediyoruz” dediler.

"GKV ailesinin bir parçası olmaktan mutluyuz"

Çocuklarının aldıkları hediyelerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Naz ve Nil Demirci'nin anneleri Aycan Demirci'de bir anne olarak çok duygulandığını ve çocuklarının okullarından, öğretmen ve idarecilerden gelen hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Diliyorum ki ülkemiz milletimiz en az kayıpla bu salgından kurtulur ve bir an önce normal yaşama döneriz. Bizler bu süreçte çocuklarımızı korumak, alınan önlemlere harfiyen uymak zorundayız. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. GKV Özel Okulları idareci, öğretmen ve yöneticilerine de bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.