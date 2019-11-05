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GKV'li öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrenci ve velileri Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrenci ve velileri Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'ya giden öğrenciler Anıtkabir'de incelemeler yaparak Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'ya giden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerinde de inceleme yapan öğrenciler uzmanlardan bilgiler almayı da ihmal etmedi. GKV Özel İlkokulu öğrencileri Ankara'da Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir özel defterine Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Okul Müdürü Uğur Özeren günün anısına yazı yazarak cumhuriyete her zaman ve her koşulda sahip çıkılacağını ifade etti. Öğrenciler Anıtkabir'de bulunan bütün bölümleri büyük bir titizlikle inceleyerek Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olayların canlandırıldığı bölümlerle Atatürk'ün özel eşyalarının sergilendiği alanları da ziyaret ettiler. Anıtkabir ziyaretini tamamlayan öğrenciler daha sonra Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerinde de incelemeler yaparak Gaziantep'e döndü.

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