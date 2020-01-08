GKV'li öğrenciler İstanbul'da

Anadolu'nun zengin tarihi ve turistik yerlerini mercek altına alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Gezi Kulübü öğrencileri bu kez rotayı İstanbul'a çevirdi. Rehber öğretmenleri eşliğinde İstanbul'a giden öğrenciler tarihi merkezlerle müzelerde incelemeler yaptı.

İstanbul'a gezi düzenleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Gezi Kulübü öğrencileri kentin tarihi ve turistik yerlerinde incelemeler yaptı. Türkiye'nin farklı illerine yönelik geziler düzenleyerek Anadolu'yu keşfeden GKV Özel Okulları öğrencileri gezi sırasında bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı geziyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Gezi Kulübü öğrencileri tarafından bilgilendirme ve motivasyon amaçlı düzenlenen kültürel geziler kapsamında İstanbul gezisi düzenlendi. İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret eden öğrenciler, İllüzyon Müzesi, Panorama 1453 Fetih Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı, Rahmi Koç Müzesi ve Robert Kolej'i ziyaret etti. Ara tatilde düzenlenen gezide öğrencilerimiz tarihi yerleri tanıyarak birçok İmparatorluğun miras bıraktığı o mistik havayı teneffüs etme şansını yakaladı. Yıl içerisinde Türkiye'nin farklı illerine ve bölgelerine gezi düzenleyerek öğrencilerimizin Anadolu'yu yakından tanıması, sahip olduğumuz değerleri daha iyi öğrenmesini amaçlıyoruz” dedi.