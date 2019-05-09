GKV'li Ressam İklim Kılıç'tan büyük sergi

sınıf öğrencisi İklim Kılıç ilk kişisel sergisini açtı. Bir birinden güzel eserlerin yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor. Farklı tekniklerde yapılmış 35 eserin yer aldığı serginin açılış töreninde GKV'li ressam İklim Kılıç'ın ailesi kızlarını yalnız bırakmayarak mutlu gününde yanında yer aldılar.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri kapsamında ilk kişisel sergisini açan okulun öğrencisi İklim Kılıç'a ev sahipliği yaptı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında açılışı gerçekleştirilen serginin açılış töreninde İklim Kılıç'ın anne ve babası kızlarını yalnız bırakmazken sergi açılışında bir konuşma yapan okul müdürü Abdullah Dağlı yetenekli öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. GKV'li ressamı kutlayan Dağlı bundan sonra ki sergilerinin kentin sanat merkezlerine taşınması için gerekli desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. GKV'li ressamın öğretmeni Hayal Bazoğlu'da İklim Kılıç'ın görsel sanatlara yönelik ilgisinin büyük olduğunu, sergide yer alan eserlerin son bir yılda yapılan resimleri olduğunu, İklim'i gelecekte ulusal ve uluslararası arenalarda görmeyi arzu ettiklerini ifade ederek ressam İklim Kılıç'ı kutladı. İlk kişisel sergisini açan İklim Kılıç'da anne ve babasının yanı sıra okulundan da büyük destek gördüğünü ifade ederek resim alanında gelecekte önemli bir kariyer yapmak istediğini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından 35 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin dönem sonuna kadar açık kalacağı da ifade edildi.