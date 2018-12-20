GKV'li Sporculara yüzme ve satrançta üç altın madalya

Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finallerine katılan GKV'li milli takım sporcusu Dicle Su Sertpolat ve İdil Erkan yarışmada şampiyonluğa kulaç atarak birinciliği elde etti. GKV'li Dila Baloğlu da katıldığı satranç turnuvasında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri 13-14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde bin 200 sporcu ve 192 spor kulübünün katıldığı Trabzon'da düzenlenen yarışmada GKV'li milli takım sporcusu Dicle Su Sertpolat ve İdil Erkan şampiyonluğa kulaç atarak birinciliği elde ederken GKV'li Dila Baloğlu da katıldığı satranç turnuvasında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Başarıdan başarıya koşmaya devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018 yılının son günlerinde de elde ettikleri çeşitli şampiyonluklarla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri 13-14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde 1.200 sporcu ve 192 spor kulübünün katıldığı Trabzon'da düzenlenen yarışmanda Gaziantep'i gururla temsil eden GKV Özel Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri ve Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü lisanslı sporcuları İdil Erkan milli takım sporcu Dicle Su Sertpolat kendi yaş kategorilerinde birincilik kazanarak altın madalyanın sahibi oldular.

Satranç'ta Dila Baloğlu il birincisi

Yüzme başarısının yanı sıra GKV Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi ve milli takım sporcusu Dila Baloğlu ise Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen ve il genelinden toplam 260 sporcunun yer aldığı Küçükler Gaziantep Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda 12 Yaş Kızlar Kategorisinde il birincisi oldu. Başarılı sporcuları kutlayarak ödüllendiren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı başarıların tesadüf olmadığını ifade ederek öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda Gaziantep'i başarıyla temsil ettiğini, bundan sonraki süreçte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.