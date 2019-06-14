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GKV'li uzmanlar LGS 2019 sorularını analiz etti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr.

Çiğdem Reyhanlıoğlu sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin 2019 merkezi sınav sorularına ait değerlendirme raporu hazırladı.


Dr. Çiğdem Reyhanlıoğlu tarafından yapılan analiz çalışmalarına göre, sınavda bilgiden çok mantık ve dikkat gerektiren, düşünme gücünü ölçen soruların ağırlıkta olduğu ifade edildi. Dr. Reyhanlıoğlu'nun yaptığı analizde, bazı konular öne çıktı. Türkçe testinin değerlendirilmesi, Matematik testinin değerlendirilmesi, Fen Bilgisi testinin değerlendirilmesi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinin değerlendirilmesi, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi testinin değerlendirilmesi, Yabancı dil testinin değerlendirilmesi yapıldı. Reyhanlıoğlu, yaptığı değerlendirme çalışmasın ile ilgili, “Bu çalışma LGS 2019 uygulamasında yer alan sorulara ilişkin bir içerik analizi niteliği taşımaktadır” dedi.

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