GKV'li Yağmur Karayılan'ın uluslararası resim başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Yağmur Karayılan katıldığı 40'ıncı Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda büyük başarı elde ederek bölge ikinciliğini kazandı.

Geleneksel 40'ıncı Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasında “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” konulu resim yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve KKTC'den toplam 12 bin 578 adet eser katıldı. 12 bin 578 eserin yer aldığı yarışmada bölge ikinciliğini elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Yağmur Karayılan'ın başarısı Gaziantep'te de takdirle karşılandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, 40'ıncı Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda Bölge İkincisi olarak büyük bir başarıya imza atan GKV Özel İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Yağmur Karayılan'ı kutlayarak ödülünü verdi. Pandemi kurullarına uygun olarak düzenlenen mini ödül törenine GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, İlkokul Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş'ta katılarak başarılı öğrenciyi kutladılar. 40'ıncı Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda büyük başarı elde ederek bölge ikinciliğini kazanan GKV Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Yağmur Karayılan'da Genel Müdür İsmet Tiryaki, Okul Müdürü Talya Serenada Onan, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, İlkokul Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş'e gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek gelecekte daha büyük başarılara imza atmak istediğini ve kişisel sergisini en kısa zamanda açmak istediğini ifade etti.