GKV'li yönetmene bir ödül de Portekiz'den

"Aşrı" adlı kısa filmi ile Portekiz'de düzenlenen Porto Femme International Film Festivali'ne katılan Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) mezunu, yönetmen Ecegül Bayram, Best Student film ödülünü aldı.

"Aşrı" adlı kısa filmi ile New York Üniversitesi New Visions and Voice Festivaline katılarak finalde yarıştığı 10 film arasından birinciliği elde edip Production Design ve Ensemble Cast ödüllerini alan genç yönetmen Ecegül Bayram'a bir ödül de Portekiz'den geldi.

Kadın yönetmenlerin yanı sıra kadınların bakış açısına özel bir program olan kadın sinema çevreleri örgütüne de destek olmak amacıyla Portekiz'de düzenlenen Porto Femme International Film Festivali'ne,"Aşrı" adlı kısa filmi ile katılan genç yönetmen Ecegül Bayram Best Student film ödülüne layık görüldü.

Kadın bakış açısıyla yapılmış ulusal yapım gösterimlerinin yer aldığı festivalde filmi ile büyük beğeni toplayan GKV'li Ecegül Bayram, filmlerinde toplumsal olaylara dikkat çekmek istediğini belirterek, bundan sonraki yapımlarda da uluslararası alanlarda ekibi ile birlikte güzel işlere imza atmak istediğini söyledi.

New York Üniversitesi Tisch School of the Arts'ın düzenlediği New Visions and Voices Film Festivali'ne, çektiği Aşrı isimli filmiyle katılan Ecegül Bayram festival birinciliğini elde ederken Amerika'da adeta ödül yağmuruna tutulmuştu. Yönetmenliğini Ecegül Bayram'ın yaptığı film aynı zamanda Production Design ve Ensemble Cast ödüllerini de alarak festivalde en fazla ödül alan film olma özelliğini de kazanmıştı.

Uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunu, GKV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram'ın kızı Ecegül Bayram, başarısıyla ülkemizde de gurur kaynağı oldu.

Aşrı, Türkiye'deki kız çocuklarının evlendirilmesi ve kuma olarak küçük yaşta evlendirilen Suriyeli bir genç kızın yaşadıklarını konu alıyor.