GKV'li Zeynep Özharat'a Waterloo Üniversitesi'nden matematik ödülü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Alevli Koleji (IB) 11. sınıf öğrencilerinden Zeynep Özharat, Kanada Waterloo Üniversitesi matematik bölümü tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 900 IB okulundan 21.000 öğrencinin katıldığı Waterloo Üniversitesi Uluslararası Matematik Yarışması'nda 11. sınıf düzeyi için belirlenen “Hypatia” kategorisinde ödül kazandı. Öğrencilerin İngilizce matematik terminolojisini kullandığı, klasik sistemde yorum gerektiren, analitik düşünebilme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü Waterloo Univercity The Centre for Education of Mathematics and Computing (CEMC) birimi tarafından hazırlanan sınav sorularını farklı ülkelerden binlerce öğrenci yanıtladı. Gösterdiği üstün başarı sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren bölgenin tek IB Okulu olma özelliği taşıyan Cemil Alevli Koleji 11. sınıf öğrencisi Zeynep Özharat, 11. sınıf düzeyi için belirlenen “Hypatia” kategorisinde ödül kazanarak yeni bir başarıya imza attı. Öğrencilerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen birçok yarışmada önemli başarılara imza attığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kanada Waterloo Üniversitesi matematik bölümü tarafından düzenlenen matematik yarışmada uluslararası ödül kazanan Cemil Alevli Koleji öğrencisi Zeynep Özharat'ı kutladı.