GKV'liler Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Kulübü'nde

Ankara'da Türkiye'den 200 Avrupa Gençlik Parlamentosu üyesi öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Avrupa Ulusal Gençlik Parlamentosu (EYP-National Selection Turkey ) seçimlerine GKV Özel Cemil Alevli Koleji Delegasyonu olarak katılan GKV'li öğrenciler jüri değerlendirmesi sonucu yapılacak olan bütün uluslararası konferanslara davet edilme hakkı kazandı.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) Koordinatörü Özlem Kara yaptığı açıklamada, "Gaziantep Kolej Vakfı Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü öğrencilerimiz her yıl iki kez yapılan ve lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ulusal seçimler için yıl boyu kulüp çalışmalarımızla hazırlanmaktadırlar. Dünya sorunlarının tartışıldığı ve güncel konular üzerine araştırmaların yapıldığı kulüp çalışmalarında öğrencilerin farklı bakış açıları ve dünya sorunlarına farkındalık geliştirmeleri beklenmektedir. Kulüp çalışmalarında akademik dilin İngilizce olması öğrencilerimizin uluslararası platformda kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktadır.Öğrencimizle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir konuya yaptığı değerlendirmede ise Avrupa'nın siyasi geleceğinin ve güncel konularının tartışıldığı bu tür akademik çalıştaylara öğrencilerin aktif olarak her zaman desteklediklerini belirtirken uluslararası çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.

GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir öğrencilere başarı belgesi ve kitap armağan etti.