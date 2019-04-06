GKV'liler ay ışığında şamata müzikalini sahneleyecek

Akademik çalışmaları sanatsal ve kültürel çalışmalarla desteklediklerini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir Ay, Işığında Şamata Müzikalinin 10 Nisan 2019, saat 20.00' de Mavera Sanat ve Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının geleneksel olarak her yıl sahnelediği İngilizce ve Türkçe müzikal geleneği devam ederken, bu yıl Türkçe müzikalde Haldun Taner'in “Ay Işığında Şamata” adlı eseri sahnelenecek. GKV Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü üyesi öğrencileri tarafından sahnelenen müzikal 10 Nisan 2019, saat 20.00' de Mavera Sanat ve Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Haldun Taner'in “Ay Işığında Şamata” adlı eserinde Çalışkur Apartmanında yaşayan Çalışkur ailesinin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösterirken küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan bir oyun olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sahne sanatlarına Gaziantep Kolej Vakfı damgası

Akademik çalışmaların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle desteklendiğini ve sahne sanatlarının önemli bir yer aldığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “2018-2019 eğitim öğretim yılında da akademik başarılarımızı sportif, sanatsal ve kültürel başarılarımızla sürdürdük. Sahne sanatları olmazsa olmazlarımızın başında geliyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında anaokullarından başlayan sahne sanatları faaliyetleri liselerde de devam etmekte ve her yıl liselerimiz öğrencileri tarafından bir Türkçe birde İngilizce müzikal sahnelenmektedir. Bu yıl Türkçe müzikalimizde Haldun Taner'in “Ay Işığında Şamata” adlı eserini sahneliyoruz. Uzun bir çalışma sürecinin ardından büyük emeklerle ortaya çıkan oyunumuz, hem perde önünde hem perde arkasındaki özverili çalışmalar neticesinde modern danslar ve müziklerle güncelleştirilmiş, siz sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. Her gün artan istek ve heyecanımızla sizlerle buluşmaya hazırlanıyoruz. 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 20.00' de Mavera Sanat ve Kongre Merkezinde sahnelenecek müzikalimize bütün sanatseverleri bekliyoruz” diye konuştu.