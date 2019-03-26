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GKV'liler Merinos'un şampiyon bayan voleybol takımını ağırladı

Spor alanındaki başarısıyla adından söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları üç sporcusunun oynadığı Merinos Spor Bayan Voleybol Takımını ağırladı.


Voleybol'da elde ettikleri büyük başarılarla Gaziantep'in adını Türkiye genelinde duyurmayı başaran Merinos Spor Bayan Voleybol Takımı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına konuk oldu. Türkiye 1. Ligine yükselen Merinos Spor Bayan Voleybol Takımı sporcuları GKV'li öğrencilerle sohbet ederek şampiyonluk yolundaki başarı öykülerini anlattı. GKV Özel Okulları Voleybol Koordinatörü görevini de sürdüren Merinos Spor Baş antrenörü Ali Bağcı'nın da yer aldığı ziyarette oyuncular öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlarken spor yapmanın insan yaşamındaki önemine de değindiler. Şampiyon takımı kutlayan öğrenciler günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki şampiyonlara günün anısına çeşitli hediyeler vererek kutladı.

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