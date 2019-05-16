GKV'liler oyun ve oyuncak müzesini mercek altına aldılar

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni ziyaret eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri gerçekleştirdikleri bir birinden farklı etkinlikle müzeyi ve müzede yer alan eserleri daha yakından tanıma şansı buldular.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Drama öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç, “Yapılandırmacı Öğrenim Kuramı doğrultusunda öğrenmede kalıcılığa önemli bir katkısı olan drama yöntemini daha da kalıcı hale getirerek Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. Sınıf Drama Kulübü öğrencilerimizle Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde 2 saat süren drama etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte öğrencilerimiz görme engelli çalışması yaparak gözleri kapalı müze gezisi yapıp empati kurmayı, çeşitli drama oyunlarıyla müzedeki eserleri daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buldular. Aynı zamanda ekip çalışmaları yaparak, müzede dramada rol oynama, doğaçlama ve rol içinde sorgulama gibi teknikler müzede drama alanında empati becerisini geliştirecek teknikler kullanarak aynı zamanda müzecilik bilinci ve ekip olabilme bilincini kavramışlardır” diye konuştu.