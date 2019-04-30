GKV'liler şampiyonluk kupalarını topladı

2018-2019 eğitim öğretim yılında basketbolda değişik kategorilerde katıldıkları turnuvalarda şampiyonluk kupalarını Gaziantep Kolej Vakfına taşıyan sporcular yarım asırdan fazla bir süredir GKV'nin basketbolda ki üstünlüğünü de bir kez daha gösterdi. Eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 6 şampiyonluk kupası kazanan takımları kutlayan GKV Özel Okulları Müdürü Müfit Taşlıyar yeni dönemde de sporculardan aynı başarıları beklediklerini ifade etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılında akademik başarıları ve elde ettikleri derecelerle isimlerinden sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılara da imza atmayı ihmal etmediler. 2018-2019 eğitim öğretim yılında farklı kategorilerde katıldıkları basketbol şampiyonalarında toplam 6 şampiyonluk kupasını Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları başarı müzesine taşıyan okul ve kulüp takımları basketbol alanında adeta rekor şampiyonluğa sahip oldular. 2018- 2019 eğitim öğretim yılında katıldıkları okullar arası basketbol turnuvalarında Ortaokul Yıldız Erkek İl Şampiyonu, Okullar arası Yıldız Erkek Cumhuriyet Kupası Şampiyonu, Okullar Arası Küçük Erkekler 25 Aralık Kurtuluş Kupası Şampiyon Okullar Arası Küçük Erkekler İl Şampiyonu, Kulüpler Arası U14 Erkekler İl Şampiyonu ve Bölge Grup Birincisi, Kulüpler Arası Büyük Erkekler İl Şampiyonluğunu kazanarak kupaları alan takımlar mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaşırken halen devam eden Kulüpler arası u12 erkekler basketbol turnuvasında da namağlup unvanla ligde liderliklerini sürdürüyorlar. Bu karşılaşmaların favori takımı GKV Özel Okulları basketbol takımının şampiyonluk kupasını kazanarak eğitim öğretim yılını 7 şampiyonluk kupasıyla tamamlayacağı ifade ediliyor.

Basketbolda şampiyonluk kupaları GKV'ye gitti

Basketbol ve satranç sporunun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında favori sporlar arasında yer aldığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, “Okul sporlarının neredeyse tamamı okullarımızın değişik kademelerinde uygulanıyor. Basketbol ve satranç sporu kurumumuzda önemli bir yer tutuyor. Değişik kademelerde ki eğitim kurumlarımızın tamamında kız ve erkek takımları olmak üzere farklı kategorilerde takımlarımız sürekli çalışma yürütüyor. Bu yıl okullarımızın katıldığı basketbol turnuvalarında şu ana kadar 6 şampiyonluk kupası kazanırken halen devam eden bir turnuvanın da lideriyiz. Bu güzel sonuçlardan dolayı bütün sporcularımıza, ailelerine, öz veriyle çalışan beden eğitimi öğretmenlerimize, basketbol antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ile Mahmut Şahinler'e teşekkür ediyor, başarılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.