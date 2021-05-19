GKV'lilerin 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da bir birinden farklı etkinlikle bayram coşkusu yaşanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dijital ortamlarda online kutlamalar gerçekleştirdiklerini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki bir an önce salgının son bulabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek 2022 yılında bayram coşkusunu okul bahçelerinde ve salonlarında yaşamak istediklerini vurgulayarak gençlerin bayramını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 102. yıl önce Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakarak, kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarını attığına dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Türkiye genelinde olduğu gibi GKV Özel Okullarında da pandemi kurallarına uygun kutlamalar gerçekleştirildiğini, bir gurup lise öğrencisinin yine pandemi kurallarına uygun olarak okul bahçesinde Atatürk'ün gençliğe hitabesi, Gençliğin Ata'ya cevabı seslendirilirken öğrencilerimiz tarafından Bir Güneş Doğuyor Oratoryosu canlandırıldığını belirterek GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren diğer okulların ise tamamen dijital ortamlarda online kutlamalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Genel Müdür Tiryaki GKV Özel Liseleri ve ortaokulu öğrencilerine bayram nedeniyle geçen yıl olduğu gibi çeşitli hediyeler alınarak gönderildiğine de dikkat çekerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Pandemi nedeniyle son iki yıldır eğitim kurumlarında yaşanan sıkıntıların son bulması için bütün vatandaşların üzerine düşenleri yapması gerektiğine de kaydeden Tiryaki “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını son iki yıldır covid-19 salgını nedeniyle okullarımızda, meydanlarda, salonlarımızda geçmişte olduğu gibi büyük coşkularla kutlayamıyoruz. Bunun önüne gezmek bizim elimizde. Kurallara uyarsak, hijyen, maske ve mesafe kurallarını yaşam felsefesi olarak uygularsak bu salgın kısa bir sürede bitecektir ve bundan sonraki dini ve milli bayramlarımızı eskisi gibi kutlayarak özlediğimiz o coşkuları çocuklarımızın ve gençlerimizin de yaşamasını sağlamış olacağız” dedi.