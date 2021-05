GKV'lilerin 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. GKV Özel Ortaokulu ve Liseleri öğrencileri de evlerini ve balkonlarını süsleyerek coşkulu kutlamalardaki yerlerini aldı.

Dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve insanlık için büyük tehlike oluşturan Covid-19 salgınıyla dünya genelinde yürütülen mücadele devam ederken alınan önlemler çerçevesinde bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı evlerde ve evlerin balkonlarında oluşturulan köşelerde coşkuyla kutlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları da hazırlanan etkinlik takviminde teknolojinin sağladığı kolaylıkları kullanarak öğrencileriyle kutlamaları bir birinden farklı programla gerçekleştirdi. Bu kapsamda öğrencilere daha önce gönderilen hediye paketlerinde yer alan bayraklar, çeşitli afişler, tişört ve şapkalardan oluşan hediye paketlerini alan öğrenciler faaliyetlerine başladı. Evlerini ve balkonlarını bayraklarla donatan öğrenciler gün boyunca telekonferans sistemiyle etkinliklere aktif olarak katıldı.

“Kurallara uyulması halinde 2022'de kutlamalarımızı eskisi gibi okullarımızda yapabiliriz”

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen online kutlama etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet ve GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, “Gönül isterdi ki okullarımızda, salonlarımızda ve geçmişte olduğu gibi kentin farklı noktalarında büyük katılımlarla bayramımızı kutlayalım. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda gençlerimizle kutlamalarımızı evlerimizde ve balkonlarımızda gerçekleştiriyoruz. Dilerim bu son olur ve vatandaşlarımız kurallara uyarak salgının yayılmasını önler ve önümüzdeki yıl yeniden o eski coşkulu günlere kavuşuruz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak benimsediğimiz 57 yıllık kurumsal kültürümüz, Atatürkçü ve çağdaş eğitim anlayışımızla yetiştirdiğimiz siz kıymetli gençlerimizin, Atamızın emaneti olan cumhuriyetimize sahip çıkacağınıza ve onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstünüze düşen görevleri yerine getireceğinize olan inancımız tamdır. Evde kalmamızın gerektiği bu zorlu pandemi günlerinde dahi bayram coşkusunu her yerde ve her koşulda yaşatmayı bilen, umudunu, coşkusunu kaybetmeyen öğrencilerimiz; sizler, geleceğe dair umutlarımızı canlı tutuyorsunuz. Uzakta, evlerimizde de olsak bu önemli günü heyecanla ve kalplerimizle kenetlenerek kutluyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm personelimiz canla başla çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Sanal sınıflarımızda online derslerle, bire birlerle, kitap okuma etkinlikleriyle, ödevlendirmelerle ve dijital uygulamalar üzerinden soru çözümleriyle sizlerin eğitim-öğretim kapsamındaki konu/kazanımlarınız planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyoruz” dediler.

Evler ve balkonlar bayram yerine döndü

19 Mayıs'ı coşkuyla yaşadıklarını belirten öğrenciler, “Hiçbir koşul bizlere armağan edilen bu güzel bayramı kutlamamıza engel olamaz. Elbette alınan önlemler ve kurallar çerçevesinde evlerimizde kalarak bu coşkuyu teknolojinin bizlere sunduğu imkanlarla kutladık. Evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarla donattık. Gün boyunca GKV Özel Okulları tarafından telekonferans sistemiyle organize edilen etkinliklere katıldık. Bugün tek yürek olarak Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andık. Hepimiz bayram coşkusunu bütün Gaziantepliler gibi yaşadık” diye konuştular.