GKV'lilerin Resimleri Antarktika'da Sergilenecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolRec) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Aralık Dünya Antarktika Günü kapsamında düzenlediği “Resmini Yolla Antarktika'ya Gitsin” konulu resim yarışmasında GKV Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yağmur Özkanlı ve GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Berke Şekeroğlu Mansiyon ödülü aldı.

Gaziantep'te ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya toplam 240 eser katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Yağmur Özkanlı ve Berke Şekeroğlu'nun resimleri ilk 20 eser arasında yer aldı. İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü ve aynı zamanda GKV'87 mezunu Doç. Dr. Burcu Özsoy'un başkanlığında ve bilim ekibi tarafından yarışmada seçilen 20 resim özel korumalı şekilde 2019 yılında Antarktika'ya götürülerek sergileneceği öğrenildi.

(LO-Y)

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