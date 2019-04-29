GKV'lilerin tenis başarısı

Küçükler Tenis Turnuvası'na katılan 2008 doğumlu kızlarda Ayda Akçayöz Gaziantep birinciliğini elde ederken, diğer öğrenciler de çeşitli derecelere imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından ortak düzenlenen Küçükler Tenis Turnuvası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri çeşitli dereceler elde ederek, büyük başarıya imza attılar.

2008 doğumlu kızlarda Ayda Akçayöz Gaziantep birincisi, Nil Çeliktürk Gaziantep dördüncüsü, 2008 doğumlu erkeklerde Ege Parmaksız Gaziantep üçüncüsü, 2007 doğumlu kızlarda Hatice İdil Çavdar Gaziantep dördüncüsü oldu.

Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı sporun eğitimin en önemli parçası olduğunu ve yaşam boyu spor için çocuk yaşta öğrencilerin yeteneklerinin tespit edilerek gelişmeleri için teşvik edildiğini ifade etti.