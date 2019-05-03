GKV'lilerin uluslararası resim başarısı

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri çeşitli dereceler elde ederek başarı listesine isimlerini yazdırdılar.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Galeri Müze'sinin birlikte organize ettiği Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Derin Özönel yarışmada mansiyon ödülü kazanırken, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mina Alevli “Bronz” madalya, 7. sınıf öğrencisi Eylül Ece Kalendergil “Gümüş” madalya ile ödüllendirildi.

Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu ve elde edilen sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.