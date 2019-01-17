GKV'nin minik barış elçilerinin drama gösterisi yoğun ilgi gördü

Barış Elçileri projesi kapsamında her ay okul genelinde seçilen barış elçileri düzenledikleri bir birinden farklı etkinliklerle dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde başlatılan büyük ilgi gören barış elçileri sosyal sorumluluk projesi etkinliklerle sürüyor. Barış elçileri etkinlikleri kapsamında “Aralık Ayı Barış Elçileri” problem çözme becerileri konusuna yenilikçi drama atölye çalışması ile etkinliklere farklı bir boyut kazandırdılar. GKV Özel İlkokulu 2, 3. ve 4. sınıf “Barış Elçileri” bu sayede eğlenirken aynı zamanda problem çözmenin etkili yollarını deneyimleme fırsatı buldu. Bu konuda GKV Özel İlkokulu PDR Zümresi, Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Atıcı ile işbirliği yaparak öğrencilerin gösteriye etkin bir şekilde hazırlanmasını sağladı. GKV Özel İlkokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Fatma Hekim, Gökçe Bekar ve Murat Demir yaptıkları ortak açıklamada, “Barış Elçileri, okulumuz için önemli bir kavram. Bu sene de bu kavramı daha geliştirerek her ay öğrencilerimize yararlı olabilecek bir etkinlik planladık. Bu ayın Barış Elçileri de yenilikçi drama atölye çalışmasıyla aslında kendilerini her anlamda ifade etme olanağı buldular. Gerekli ortamlar sağlandığında aslında problem çözme konusunda ne kadar yetenekli olduklarını görme fırsatımız oldu. Hem bizim hem de öğrencilerimizin farkındalığı için önemli bir etkinlikti. Drama Öğretmenimiz Ayşe Sevil Atıcı'ya teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.