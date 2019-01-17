GKV'nin minik ressamlarından karma sergi

Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Korkmaz rehberliğinde hazırlanan sergide 157 resim yer alırken, serginin bir hafta süreyle açık kalacağı bildirildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin soruna gelinmesiyle birlikte öğrenciler dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergiler açmaya başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri de dönem içerisinde yaptıkları en güzel resimlerden oluşan karma sergilerini açarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi açılışına GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Minik ressamları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, “Sanatsal çalışmalar kurumumuzun olmazsa olmazları arasında yer alıp resim yeteneği olan öğrencilerimiz için özel çalışmalar yürütüyoruz. Okul öncesi eğitimle başlayan çalışmalar lise bitene kadar devam ediyor. Sergide emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Emine Korkmaz ve sınıf öğretmenlerimizi kutluyor, minik ressamlarımızı gözlerinden öpüyorum” dedi.

Serginin bir dönemlik çalışmaları kapsadığını ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Korkmaz, “Sergide 157 çalışmaya yer verildi. Öğrencilerimiz tarafından bir birinden farklı konularda yapılan resimlerin yanı sıra el sanatlarına yönelik çalışmalara da yer verdik. Sergimiz bir hafta süreyle açık kalacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergi açılışının ardından sergide yer alan resimleri inceleyen okul idarecileri ve öğretmenler minik ressamları kutladı.