Glutensiz bir başka kafe'de 23 Nisan etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığına bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri bir etkinlikle kutladı.

Glutensiz gıda üretiminin yanı sıra dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağlayan Glutensiz Bir Başka Kafe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gönüllerince eğlendi, unutulmaz bir gün yaşadı.

"23 Nisan çocuklarımız için bir ışık olsun"

İşaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, 23 Nisan'ın Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir gün olduğunu belirtti. Tolay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya'da ilk ve tek olan bir bayramdır. Geleceğimiz siz çocuklara emanet, bizler de sizler için yerel yönetimler olarak uğraş veriyoruz. Sizlerin iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerel anlamdaki çalışmalarımızı sizlerin avantaj sağlayacağı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Sizler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Glutensiz Bir Başka Kafe'yle istediğiniz gibi faydalanabilen ailelersiniz. Bir bahar gününün; hepinize, çocuklarınıza hayırlar, sağlıklar getirmesini temennisinde bulunuyorum. Bu özel günün, geleceğe çocuklarımız için bir ışık olmasını diliyorum” diye konuştu.

Pandomim gösterisi ve canlı müzikle doruk noktaya ulaşan eğlence, glütensiz yaş pasta kesilmesi, çocuklara puzzle hediye verilmesi ve süs bitkisi dikimiyle sona erdi.