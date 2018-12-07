Glütensiz yemek keyfi

Tahılların içindeki gluten maddesine hassasiyetleri nedeniyle her gıdayı gönüllerince tadamayan çölyak hastaları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Glütensiz Bir Başka' ismiyle hizmete açılan kafede daha önce yiyemedikleri birçok yiyeceği ilk defa tadıyor. Zihinsel engellilerin çalıştığı kafede hastalar, pizzadan pasta ve çiğ köfteye kadar 300 çeşit glutensiz gıdayı tüketebilmenin keyfini sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisindeki glütene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti gönüllerince tadamayan çölyak hastaları için glütensiz gıda üretiminin yanı sıra dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağlayacak Glütensiz Bir Başka Kafe'yi hizmete soktu.

“Türkiye'de bir ilk”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Gültekin Serdar Tolay, kafenin Türkiye'de ilk defa korumalı iş yeri kanununa göre açıldığını belirterek, “Glütensiz Bir Başka Kafe, çölyak hastaları için açılmış olan ve diğer vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir kafedir. Engelsiz bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Bunlardan birisi olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İşkur işbirliği ile bu tesisi kurduk. Bu hastalığın tedavisi sadece bu insanlarımızın glütensiz olarak beslenmesidir. Glutensiz gıdalar ise günümüz şartlarında maalesef yaygın olarak bulunmuyor. Bunun sonucunda böyle bir tesisin bu bölgede ve Türkiye'de ilk defa kurulması için çalışmalar yaptık. Ve ilk defa korumalı iş yeri kanununa göre açılmış olan bu tesisi açtık” dedi.

9 engelli vatandaş çalışıyor

Açılan glütensiz kafede 9 zihinsel engelli vatandaşın çalıştığını belirten Tolay, “Bu tesisin en büyük özelliği ise 9 zihinsel engelli kardeşimizin burada çalışıyor olmasıdır. Bununla birlikte diğer engelli vatandaşlarında önü açılmış oluyor. Dolayısıyla biz hem engellileri istihdam etmiş oluyoruz hem de kentteki çölyak hastalarının bu ürünlere kolayca ulaşılabilirliğini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“300 çeşit yemek çıkıyor”

Glütensiz 300 çeşit yemek çıktığını belirten Tolay, “Bu kafede 300 çeşit yemek çıkıyor. Bununla ilgili gerekli eğitimleri şeflerimiz aldı. Burada 300 çeşit glütensiz olarak yemekler yapılıyor. Bu hastalar doğum günü kutlayamazlardı. Biz şimdi sipariş alıyoruz. Ve glütensiz olarak pasta yapıp ya gönderiyoruz ya da kafemizde kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Glütensiz çiğ köfte

Serdar Tolay çölyak hastalarından birinin ilk defa çiğ köfte yediğini ifade ederek, “Bu kafede ilk defa bir çocuğu çiğ köfte yerken gördüm. Aile yiyor ama çocuğu ilk defa yerken şahit olduk. Çocuk çok mutlu oluyor ama aile ondan daha çok mutlu oluyor. O an görülmeye değerdi” diye konuştu.

Çölyak hastaları kafeye sık sık geldiklerini belirterek, daha önceleri yemeklerden birçoğunu yiyemediklerini, bazı yemekleri ilk defa glütensiz kafede yediklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.