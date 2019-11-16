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Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı

Gaziantep’te dün saat 15.

Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı


Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.


Müjdeli haber Korkut Küçükcan'ın yakınları sevinç gözyaşlarına boğdu.

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