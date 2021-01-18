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Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada

Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı metruk binadaki göçüğün hemen ardından yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı metruk binadaki göçüğün hemen ardından yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.


Savcılı Mahallesi'ne bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana gelen göçükte, moloz yığınlarının altından Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, göçük altından çıkartılan 60 yaşındaki anneleri Fatma Rahman ise hayatını kaybetmişti.


Göçüğün hemen sonrasında vatandaşların göçük altında kalanlara yardım etmek için girdikleri binada yaşanan panik, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uyarısı ile içeridekilerin dışarı çıkarılmaları da görüntülerde yer alıyor.

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