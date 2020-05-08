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Gölete düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı esnada dengesini kaybederek yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı esnada dengesini kaybederek yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.


Olay, Dülükbaba Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Dönmez (45) yapay gölün çevresinde temizlik yapıyordu. Bu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Dönmez gölete düştü. Dönmez'in göletin içinde çırpındığını gören arkadaşları işçiyi göletten çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri talihsiz işçiyi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Dönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Dömez'in cenazesi kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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