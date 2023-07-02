Gölette boğulan gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te dengesini kaybederek gölete düşen 18 yaşındaki Muhammed Yusuf'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesinde bulunan yapay Allaben Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kenarında yürüyen 18 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Yusuf, dengesini kaybederek suya düştü. Gencin düştüğünü fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların çabaları sonuçsuz kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kayıp genci bulma çalışmaları sürerken, geniş çaplı arama için Adıyaman'dan dalgıç ekiplerin bölgeye sevk edildi. Dalgıç polisler Muhammed Yusuf'un cansız bedenini sudan çıkartırken, cenaze Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.