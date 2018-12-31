Goller 97. Kurtuluş Günü anısına atıldı

Geleneksel Sutopu Kurtuluş Kupası 3 farklı kategoride 14 farklı takımın mücadelesine sahne oldu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkâmil Belediye Başkanlığı ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen Geleneksel Sutopu Kurtuluş Kupası, karlı havaya rağmen sporseverlerden büyük ilgi gördü. Açık yaş, 13 yaş erkekler ve 17 yaş bayanlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 170'in üzerinde sutopu sporcusu mücadele etti. Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen organizasyonda aynı zamanda Gaziantep'i Anadolu Yıldızlar Ligi sutopu müsabakalarında temsil edecek il karması takımı da belirlendi. Aralık ayı boyunca düzenlenen futbol, basketbol, satranç, badminton ve yüzme şampiyonlarının ardından düzenlenen su topu şampiyonası ile Geleneksel Kurtuluş Günü Spor Organizasyonlarını noktalayan Şehitkamil Belediyesi, kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen müsabakalar boyunca tesislerinde binlerce şampiyonu misafir etmenin mutluluğunu yaşadı.

"Su topuna ilgi büyüyor

6. Geleneksel Sutopu Kurtuluş Kupası müsabakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, il genelinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalarla branşa olan ilginin arttığını söyleyerek, “Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca 6 farklı branşta binlerce sporcu öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel spor organizasyonlarında coşkuyla kutladık. 6. Geleneksel Kurtuluş Kupası Sutopu Müsabakaları, 3 farklı kategoride 14 farklı takımın mücadelesine sahne oldu. İl genelinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalarla sutopu branşına olan ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığı, Şehitkamil Belediye Başkanlığımız ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde düzenlenen organizasyona katılan ve dereceye giren tüm spor kulüplerimizi kutluyorum” diye konuştu.