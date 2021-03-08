Gönüllülük GAÜN'de ders olacak

Protokole göre, Gaziantep Üniversitesi'nde ikinci bir Genç Ofis, Gençlik Merkezi, Gençlik Kampı ve Spor Köyü'nün açılmasının yanı sıra müfredatta ‘Gönüllülük Çalışmaları' adıyla seçmeli ders eklenecek. Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversitelerle toplum arasındaki bağı güçlendirmesinin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik hem de uygulamalı olacak.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokolün çok önemli olduğunu söyleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, gençlerin toplumsal sorunların çözümünde daha fazla aktif rol alması için ‘Gönüllülük Çalışmaları' dersini önemsediğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Üniversite demek, genç demektir. Gençlerin beden, ruh sağlığına yönelik bu girişimi spor ile taçlandırmak istiyoruz. Bizler üniversitede gençlerimize bilgiyi kodlarız, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de gençlerimize bu ayrıcalıklı protokol ile spor, kültür ve gönüllülüğü kodlayacak. Gönüllülük dersi ile gençlerimiz gönülden gelen işlere imza atacak. Gönüllülüğü burada ders olarak koyacağız. Daha diğerkâm gençler yetiştirmek için çevresi ve topluma daha çok zaman ayırması için bu dersi koyacağız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Muhittin Özbay ise, “Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizzat projesi olan, üniversitelerde gönüllülüğün ders olarak okutulması ile ilgili olan bu protokolümüz, gerek açılacak ikinci genç ofis, gençlik merkezi, gençlik kampı, gerek birlikte yapılacak sosyal faaliyetler ve ileride yapılması planlanan ‘Spor Köyü' ile Gaziantep gençliğine çok önemli kazanımlar sağlayacaktır. Gençlerimizle geçireceğimiz keyifli ve kaliteli zamanı gönüllülükten, Teknofest'e çok çeşitli şekillerde değerlendirmek istiyoruz. ‘Gönüllülük Dersi' ile ilgili Türkiye'de belki de ilk iş birliği protokolünü Gaziantep Üniversitesi ile yaparak gençlerimizin spor köyünden genç ofise her zaman yanlarında olduğumuzu yeniden söylemek istiyoruz” diye konuştu.