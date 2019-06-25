Gönüllülük yılına yakışır proje

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gazikent Gençlik Merkezi tarafından başlatılan ‘Çalışıyorum Ama Ben de Gencim' projesi 2019 Gönüllülük yılında da amacına hizmet etmeye devam ediyor.

Sürekli veya yaz tatillerini çalışarak geçiren gençlere yönelik Gazikent Gençlik Merkezi tarafından başlatılan ‘Çalışıyorum Ama Ben de Gencim' projesi kapsamında Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, çalışan gençleri iş yerlerinde ziyaret ediyor. Ziyaretin ardından ise çeşitli aktiviteler düzenleyerek gençlik merkezini hem gençlerin ayağına taşıyor hem de motivasyonlarını yükseltiyor. Ok atmadan darta, futboldan voleybola kadar birçok etkinlikle çalışan gençleri buluşturan ‘Çalışıyorum Ama Ben de Gencim' projesi takdir toplamaya da devam ediyor.

“Gönüllülük Yılı'na yakışır proje oldu”

Çalışan gençleri de gençlik merkezlerindeki etkinliklerden faydalandırmak ve motivasyonlarını artırma amacıyla böyle bir proje başlattıklarını ve devam ettirdiklerini söyleyen Gazikent Gençlik Merkezi Müdürü Ali Gül, “Birçok gencimiz çalışmak zorunda olduğu için gençlik merkezlerimizi ziyaret edemiyorlar ve etkinliklerimizden faydalanamıyordu. Bizde bazı etkinlerimizi onlarla buluşturma kararı alarak ekibimizle ‘Çalışıyorum Ama Ben de Gencim' projemizi başlattık. Gaziantep'in sanayiler şehri olması hasebiyle, sanayilerimizde bazı esnaflarımızı ziyaret ederek projemizi anlattık. Sağ olsun sanayi esnafımız bizleri kırmadı. İşlerinin biraz daha müsait olduğu zamanlarda liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz, çalışan gençlerimizi işyerlerinde ziyaret ederek birçok etkinlik gerçekleştiriyorlar, bazen ise gençlerimizi taşıma yoluyla merkezimize getiriyoruz. Gençlik Merkezimizdeki etkinliklerimize dâhil ediyoruz. Bu projemiz aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanımızın başlattığı 2019 Gönüllülük Yılı vesilesiyle projemiz daha da anlam kazandı. Bizde Gazikent Gençlik Merkezi olarak bu çerçevede Gönüllülük Yılı olan 2019'u bu projemiz ve daha birçok gönüllülük faaliyetlerimizle iyi bir şekilde geçirmek için çalışacağız” diye konuştu.