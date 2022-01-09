Göz hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Anka'da

Dr. Ali Hakim Reyhan, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı sağlıkla buluşturan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. ANKA Hastanesi, uzman hekim kadrosuna Dr. Ali Hakim Reyhan'ı da dahil etti. 1983 yılında Gaziantep'te doğan Ali Hakim Reyhan, 2001 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Reyhan, 2012 yılında Ağrı Devlet Hastanesi acil ve Ağrı Doğu Beyazıt Aile Hekimliği'nde görev yaptı. 2016 yılında Adıyaman Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıllık ihtisasını tamamlayan Dr. rehan, 2017 yılında Kilis Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet görevine atandı ve yaklaşık 4,5 yıl Kilis Devlet Hastanesi'nde hizmet verdi. Op. Dr. Ali Hakim Reyhan'ın ilgi alanları ise "Genel göz muayenesi, katarakt cerrahisi, akıllı mercek, glokom ve tedavisi (Göz Tansiyonu), Pediatrik Oftalmoloji (Çocuk göz sağlığı), şaşılık tanısı ve cerrahisi, çocuklarda göz tembelliği, göz kapağı ve göz çevresi estetiği, kuru göz, kırma kusurları (Refraksiyon), keratokonus, konjonktiva hastalıkları & cerrahisi, şaşılık muayenesi ve cerrahisi, ambliyopi (Göz Tembelliği), göz kapağı botox uygulmaları, blefaroplasti, Uvea Hastalıkları (üveit), Behçet Hastalığı, Medikal Retina Hastalıkları, İntravitreal Anti - VEGF uygulamaları (Göz içi enjeksiyon), yaşa bağlı makula dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı), şeker hastalığına bağlı, diyabetik retinopati tedavisi, Retinal arter ve ven tıkanıklıkları, kontak lens uygulaması" olarak kaydedildi.

Türk Oftalmoloji Derneği'ne üye olan Op. Dr. Reyhan'ın ulusal hakemli dergilerde yayınlanan ve bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi'nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.