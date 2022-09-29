Göz problemleri okul başarısını etkiliyor

Dr. Ali Hakim, göz probleminin çocuğun gelişimini, okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, görme kusurlarının erken teşhisinin tedaviye daha hızlı cevap vermesi nedeniyle çok önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Ali Hakim, göz probleminin çocuğun gelişimini, okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekerek, çocuklarda göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Çocuklarda en sık görülen göz hastalıklarının kırma kusurları ve şaşılık olduğunu belirten Op. Dr. Hakim, şu bilgileri verdi:

“Çocukluk döneminde gözle ilgili olan problemlerin başında miyop, hipermetrop veya astigmat olarak adlandırılan kırma kusurları gelir. Görme kusurlarının bir kısmı kalıtsal olmakla birlikte hipermetropi doğuştan, miyopi ise çoğunlukla okul çağında ortaya çıkar. Özellikle sonradan ve yavaş bir şekilde ilerleyen uzak görmenin bozulmasını belirti de vermediği için çocukların fark etmesi de çok zor olur. Dikkat eksikliği, ders çalışmak istememek, yorgunluk, okumayı geç öğrenme, algı bozukluğu ve davranış bozuklukları görme bozukluğundan kaynaklanabilir. Çocuğunuz gözlerini çok sık kırpması, ışıktan rahatsız olması, okuma yazma esnasında deftere ve kitaba çok yakından bakması ve gözlerini kaşıması göz sağlığı ile ilgili problemlere işaret eder.

Çocuklarda görmenin geliştiği 0-4 yaş arası dönemde ilk aydan yapılan detaylı muayenede en çok önemsenen, yaşlılık hastalığı olarak bilinse de katarakt, göz tansiyonu ve bazı retina hastalıklarıdır. Genetik kökenli ya da kaynağı farklı bazı göz hastalıkları erken fark edilerek tamamen tedavi edilebilmektedir. Geç kalınmış vakalarda ise bu tedavilerin çok daha zor olmaktadır. Görme kusurları erken yaşta fark edilmediğinde görmenin sağlıklı gelişimi tamamlanamaz. Göz sağlığı çocukların sosyal hayatlarını ve okul başarılarını doğrudan etkilediği için aileler göz sağlığı konusunda bilinçli hareket etmeli ve düzenli göz muayenesi yaptırmalıdır. Çocuklarda göz muayenelerinin ihmal edilmesi, gözlerde kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir. Erken teşhis ve doğru tedavi bu bakımdan çok önemlidir.”

Çocukların göz sağlığını korumak için ebeveyn yaklaşımının önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Hakim, “Uzun süre yakına odaklanmak miyopinin gelişimini artırır. Bu nedenle özellikle akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı kısıtlı olmalı, çocuklarda uzun süreli aralıksız okuma, yazma gibi faaliyetlerde ara ara göz dinlendirilmeli, bu faaliyetler uygun mesafe ve aydınlatma ortamında yapılmalıdır."