Gri Koç Şahinbeyli öğrencilerle bir araya geldi

‘Gri Koç' olarak bilinen Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin organizasyonunda Gaziantep'e gelerek öğrencilerle buluştu.

Şahinbey Belediyesi, Gökhan Müftüoğlu'nun sınavlara giren öğrencilerin stresini azaltmak, özgüven aşılamak, motivasyonlarını artırmak, zamanı yerinde ve doğru kullanmak ile ilgili eğitim semineri düzenledi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

“Öğrencilerimiz için faydalı bir seminer oldu”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin sınav stresini azaltmaları için bu tür seminerlerin önemli olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, öğrencilerimizin başarısı için her türlü desteği veriyoruz. Daha öncede öğrencilerimiz ile bir araya gelen Gökhan Müftüoğlu öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevaplar verdi ve onların sınavlarda yaşadığı streslerden nasıl uzak durmaları gerektiği yönünde bilgiler verdi. Oldukça faydalı geçen bir söyleşi oldu. Bu tür etkinliklerin gençlerimizin çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Çok stresli olan öğrenciler vardı”

‘Gri Koç' olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, öğrencilerin bu seminerle birlikte streslerinden kurtulduğuna değinerek, “Şahinbey Belediyesi'nin organizasyonlarına daha öncede katılmıştım ve çokta güzel olmuştu. Tekrar Şahinbeyli gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerimizin sınavlarda yaşadığı stresler ve ders çalışma metotları üzerinde güzel bir söyleşi düzenledik. Şahinbey Belediyesi'nin verdiği destek ile yapılan bu seminerde, öğrencilerin birçoğunun rahatlamış olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

“Faydalı bir seminer oldu”

Gökhan Müftüoğlu'nu dinlemeye gelen öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, “Başkanımız daha öncede bizleri Gri koç ile bir araya getirmişti. Katıldığımız söyleşilerde elde ettiğimiz deneyimleri eğitim hayatımızda da uyguluyor ve çok faydasını görüyoruz” diye konuştu.