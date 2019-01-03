Gribe karşı besin kalkanınızı oluşturun

Soğuk kış günlerinin etkisini arttırmasıyla beraber gribal enfeksiyon vak'aları yurt genelinde artmaya başladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr.Gör.H. Utku Çelik Gençoğlu, soğuk günlerde artan Gribal enfeksiyonlara karşı besinlerle kalkan oluşturulabileceğini anlattı.

Son günlerde gribal enfeksiyonun görülme sıklığının arttığını ifade eden Utku Çelik Gençoğlu, bunun nedenleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Gençoğlu, "Grip, influenza denilen virüsün, solunum yoluyla insan vücuduna girerek özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında salgınlara neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Mevsim şartları, kronik hastalıkların varlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme gribal enfeksiyon görülme sıklığındaki artışların en sık nedenleridir. Çeşitli virüslerin yol açtığı, solunum yollarında belirtiler gösteren bir hastalık olan grip,vücut savunması zayıf kronik hastalar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar ile çeşitli nedenlerle savunma sistemi baskılanmış kişilerde ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir. Önemli olan bu sıkıntılar oluşmadan önleminizi almak ve bu virüse karşı savunma kalkanınızı oluşturmaktır. Çeşitli yöntemler arasında en doğal ve en etkili yöntem olan düzenli beslenme ile gribal enfeksiyonlardan korunabilirsiniz. Doğal ve düzenli beslenme; vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminleri yeterli oranda sağlayarak, vücut direncini arttırır ve solunum yollarındaki mukoza hücrelerine mikroorganizmaların daha kolay tutunup enfeksiyona neden olmasını engellerler" dedi.

"Günde 8-10 bardak ılık su tüketin"

Yeterli sıvı alımının bu süreçte önemli olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Özellikle su içme ihtiyacının azaldığı enfeksiyon döneminde günde 8-10 bardak ılık su içilmesi, solunum yollarındaki mukoza hücrelerinin nemli olmasını ve bu etkiyle virüs taşıyan damlacıkların etkisine karşı direnci sağlar. Vücudun patojen mikroorganizmaları vücuttan uzaklaştırmak için kullandığı yollardan biri olan mukus oluşumu ve mukus akışkanlığının artması yeterli sıvı alımında daha kolay gerçekleşmektedir.Ayrıca korunma döneminde başta narenciyeler olmak üzere meyve tüketiminin arttırılması, taze sıkılmış meyve suyu tüketimi tercihi vitamini alımını arttırarak savunma kalkanınızı güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

“Bağışıklık için a,c ve e vitaminleri önemli”

Bağışıklık için bazı vitaminlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Gençoğlu, “Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyveler tercih edilebilir. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmakta, A vitamininin okside olmasını da engellemektedir. E vitamininin iyi kaynakları olan; yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagillerin yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Savunma kalkanınıza bir başka destekte probiyotikler (yararlı bakteriler) tarafından gelmektedir. Hem akyuvar sayısını arttırarak, hemde sindirim sistemine yerleşen patojen bakterileri etkisiz hale getirerek bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve gribe karşı koruyucu etki yapar. Özetle gribal enfeksiyonlara karşı kalkanınızı en doğal ve sağlıklı yol olan dengeli beslenme ile sağlayabilir ve kış aylarını rahatça geçirmenize destek bir besin kalkanı oluşturabilirsiniz" diye konuştu.