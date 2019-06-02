GSMMMO Başkanı Özbay, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan GSMMMO Başkanı Hüseyin Özbay açıklamasında, önem ve değer verilen manevi günlerin başında bayramların yer aldığını vurgulayarak, “Bayramlar, insanlarla olan sevgi ve saygının pekiştiği, dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün ortaya çıktığı manevi değer taşıyan günlerdir. Mübarek Ramazan ayını uğurlayıp kaynaşma ve yardımlaşmanın yaşandığı bir Ramazan Bayramını daha sevinçle beraber karşılamaktayız. Yaşanacak daha nice bayramların sevgi, saygı ve mutluluklarla dolu geçmesi amacıyla millet olarak dünyada ve ülkemizde kardeşlik duygularının ön plana çıkarıldığı, savaşların ve kırgınlıkların son bulduğu, huzurlu, sağlıklı günlere kavuşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, birlik ve beraberliğimizi her daim korumaya uğraşmalıyız” dedi.