GSO 2019 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 2019 yılı ilk meclis toplantısı, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Danışma, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2019 yılının tüm dünyaya hayır ve bereket getirmesini diledi.

Sanayiciler olarak Gaziantep ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirten Konukoğlu, “Daha çok üretim, daha çok ihracat yapmak için milli bir görev bilinci ile 7/24 çalışıyoruz, çalışacağız. Ülkemize ve milletimize güveniyoruz. Gaziantep'e ve girişimciliği milli görev kabul eden sanayicilerimize inanıyoruz”dedi.

Meclis üyelerine yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, “Herkes için 2019 yılının 2018'den daha iyi geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in 2018 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar 939 milyon 32 bin dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını ve rekor kırdığını kaydeden Ünverdi, “Aralık ayında, ihracat yaptığımız ülke sayısına Granada'yı da ekleyerek 180'e çıkarttık. Ülkelere göre dağılıma baktığımız zaman nitelikli pazar sayımızın da arttığını görüyoruz. Bu başarıların ve rakamların elde edilmesinde emeği olan bütün sanayicilerimizi ve iş dünyamızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep'in 2018 yılında en fazla ihracat yapan iller arasında 6'ıncı sırada yer aldığını aktaran Ünverdi, "Gaziantep'ten yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda, tekstil ürünleri yüzde 46'lık oranla ilk sırada yer alıyor. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 26,9 oranında. En fazla marka başvurusu yapan ilk 10 il sıralamasında 2 bin 998 başvuru ile 6'ıncı, en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 il arasında ise 104 başvuru ile 9'uncu, en fazla endüstriyel tasarım başvurusunda bulunan iller sıralamasında ise 2 bin 117 başvuru ile 5'inci sırada bulunuyor” diye konuştu.