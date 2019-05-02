GSO Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB 75. Genel Kurulu'nda divan heyetinde görev aldı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakanlar, Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve kongre üyelerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen TOBB 75. Genel Kurulu'nda Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Divan Kurulu'nda görev aldı.

TOBB Genel Kurulu'na Gaziantep Sanayi Odası delegeleri; TOBB Tekstil Sanayi Meclis Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile birlikte Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Yıldırımdemir, Cemil Turgay Direkçi, Metin Erturhan, Sami Konukoğlu ile Genel Sekreter Kürşat Göncü katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan Genel Kurul'da GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Divan Kurulu'nda görev aldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda bu yıl ilk kez düzenlenen Oda/Borsa Proje Yarışması'nda Gaziantep Sanayi Odası'na, Mesleki Eğitim ve İstihdam kategorisinde finale kalan ilk 5 proje arasında yer almasından dolayı plaket verildi.

Programın sonunda M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Adnan Ünverdi'nin de yer aldığı Divan Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdiminde bulunuldu.