GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den 25 Aralık kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı sırasında kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla topyekün mücadele veren Gaziantep halkının, tarihte eşine az rastlanır bir destana imza attığını belirtti.

Ünverdi, kutlama mesajında, "Bugün bize düşen görevin bu kutsal vatan topraklarını canımız pahasına korumak ve her alanda daha ileri noktalara taşımak" ifadelerini kullandı. Antep'e "Gazi" unvanı verildiği süreci de hatırlatan Ünverdi, “Kahramanlığı TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde ‘'Gazi'' unvanı ile taçlanan Gaziantep, 2008 yılında kabul edilen kanunla İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Böylece şehrimizin ismi ve kahramanlığı ölümsüzleştirilmiştir. Vatan topraklarına canı pahasına sahip çıkan Gaziantep halkı; bunun son örneğini 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonraki günlerde tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O gece kadın erkek, genç yaşlı herkes hainlere fırsat vermemiştir. Bu davranışıyla Şahinbeylerin, Karayılanların torunları olduğunu bir kez daha gösteren Gaziantepliler aynı anlayışla söz konusu vatan olduğunda canını ortaya koymaktan çekinmemektedir” ifadelerine yer verdi. Tarihte yaşanan güç savaşlarının yerini bugün ekonomi savaşlarının aldığını kaydeden Ünverdi'nin mesajında, "Ekonomi savaşlarına en iyi hazırlanma yolunun yerli ve milli üretimden geçtiği bilinciyle hareket ediyor, planlamalar yapıyoruz. Kentimizi ve ülkemizi her alanda daha ileri noktalara taşımak için, '7 gün, 24 saat çalış ve ihracatı gerçekleştir' sloganımızla geleceğin Türkiye'si için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atalarımıza olan borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimizi biliyoruz, ancak şehrimizi ve dolayısıyla ülkemizi her alanda hak ettiği ileri noktalara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz" denildi.

Daha güzel bir gelecek için herkesin el ele, omuz omuza yürümesi gerektiğine vurgu yapan Ünverdi'nin mesajı şöyle devam etti:

"Şanlı tarihimizden ve atalarımızdan aldığımız güçle, ülkemizin dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer alması hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi bir ve beraber olursak aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedefin de olmadığı düşüncesiyle; Gazi unvanını şerefle taşıyan kadim şehrimizin güzel insanlarının bu onurlu gününü kutluyor, vatanının bölünmez bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."