GSO Başkanı Ünverdi, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı verilerine göre, Gaziantep'in ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artışla 593 milyon 617 bin dolar olarak gerçekleşti.

Gaziantep'ten geçtiğimiz yıl Şubat ayında 544 milyon 18 bin dolar ihracat yapılmıştı. Gaziantep, 2019 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Şubat ayında Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat yapma başarısı gösterdiğini belirterek, “Türkiye'nin Şubat ayı ihracatı yüzde 3,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 9,1 artış gösterdi. Gaziantep üretim ve ihracat gücünü bir kez daha göstererek ihracatta Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla bir artış gösterdi. Bu başarıya imza atan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve iş adamlarımızı yürekten kutluyorum. Allah yollarını açık etsin, zorlu bir dönemeçte azim ve kararlılıkla ülkemize değer katmaya devam ediyorlar” dedi.

“Ocak-Şubat 2019 döneminde 1 milyar 179 milyon 803 bin dolarlık ihracat"

2019 yılına ihracatta artışla başlayan Gaziantep'in, dönemsel olarak da ihracatının artarak devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “Gaziantep'ten Ocak-Şubat 2019 döneminde 1 milyar 179 milyon 803 bin dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 10,6 oranında artış gösterdi.2018 yılı Ocak-Şubat ihracatımız 1 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşmişti” şeklinde konuştu.

Üretim, istihdam ve ihracatın artmasında "2019 İstihdam Seferberliği" programının önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Ünverdi, tüm iş dünyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğinin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmaya davet etti.

Ünverdi, “Gaziantep sanayisi, ihracatı ve istihdamıyla ülkemizin lokomotif kentlerinin başında geliyor. Kent ekonomimizi yukarı taşıyacak desteklerden Gaziantepli işadamları olarak faydalanabilir ve bu sayede işlerimizi daha da yukarı taşıyabiliriz. İstihdam demek, üretim demek. Verilen teşviklerle birlikte bugün istihdamını artıran firmalarımız muhakkak bunun meyvelerini alacaktır. Bu noktada şehrimizde pasif durumda olan iş gücünün istihdama kazandırılması da büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Şubat ayı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Ünverdi, Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksine bağlı olarak enflasyon rakamlarının beklentilerin de altında gelmesinin piyasalar açısından önemli bir gösterge olduğunun altını çizerek, toparlanma süreci açısından umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

Ünverdi, son olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile 5 Mart 2019 Salı günü Saat 16.00'da Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilecek 10. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15. GAPFOODGıda Fuarlarına tüm Gazianteplileri davet etti.