GSO Başkanı Ünverdi: “Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme okullarda ders olmalı”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'te düzenlenen Bölgesel Kalkınma ve Mesleki Eğitim Konferansı'na panelist olarak katılarak mesleki eğitimin önemi ve GSO'nun istihdamın yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği mesleki eğitim projelerini anlattı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğinde yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınma ve Mesleki Eğitim Konferansı"na Gaziantep Sanayi Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak katıldı. Panelde konuşan Başkan Ünverdi, mesleki ve teknik eğitimin ekonomik büyümeye sağladığı katkının önemine dikkati çekerek gençlerin istihdamına ve geleceğine katkı sunacak mesleki eğitimlere daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak bugüne kadar mesleki eğitim projeleri ile bu sürecin yürütülmesine önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden Ünverdi, “Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerimizin iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen kalifiye eleman yetiştirmeyi hedeflediğimiz mesleki eğitim projelerimiz ile insanlarımız ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilir hale geldiler. Bunun yanında düzenlediğimiz programların sosyal uyum sürecine de önemli katkıları oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulanmaya başlanan İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli ile de mesleki eğitime olan ilgi artarak devam ediyor” dedi.

Mesleki eğitim konusu ile ilgili önerilerini de dile getiren Ünverdi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde, verimlilik, yalın üretim ve dijitalleşme eğitimlerinin müfredata konulması gerektiğini söyledi.

“Bu konular öğretmenlerimiz tarafından Gaziantep Model Fabrikamızda uygulamalı olarak anlatılabilir ve meslek liselerinde de ders olarak okutulabilir” diyen Ünverdi, “Öğrencilerimiz okulunu bitirdiğinde verimlilik, yalın üretim ve dijitalleşme konusunda bilgilenmiş olarak mezun olur. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı çerçevesinde işletmelerin sera gazı emisyon değerleri hesaplaması yapılacaktır. Meslek liselerimizin müfredatına ‘karbon ayak izi' hesaplaması ile ilgili derslerin konulması da sürece olumlu katkı sağlayacaktır. Yeşil dönüşüm çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızın tamamında, öğrencinin seviyesine uygun yeşil gelecek, yeşil sanayi ve benzeri kavramlar müfredata alınarak öğrenci yeşil ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirilmiş olarak mezun olur. Bu önemli organizasyonun mesleki eğitim konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, mesleki eğitim konusunda yapmış oldukları önemli çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, geleceğimiz ve gençlerimiz için büyük önem taşıyan bu konuya hassasiyet gösteren tüm Milli Eğitim camiasına, sosyal uyum sürecinde emeği olan ulusal ve uluslararası tüm kurumlara ve çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.