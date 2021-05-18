GSO Başkanı Ünverdi'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Türk gençliğinin elinde nesilden nesile aktarılarak ebediyen yanmaya devam edeceğini kaydetti.

GSO Başkanı Ünverdi, 19 Mayıs 1919'un karanlıktan aydınlığa geçişin ve milli şahlanışın sembolü olduğunu belirterek mesajında, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığımız için Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatmıştır. Aziz milletimiz Atamızdan aldığı işaretle tek yumruk olmuş, canı pahasına cepheden cepheye koşmuş, destansı kahramanlıklarla milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyük önder Atatürk'ün bu özel günü asil milletin gençlerine bayram olarak armağan ettiğini aktaran Ünverdi, "Cumhuriyetimizin kurulması ile ‘Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' diyerek en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi gençlere emanet ederek, onlara olan güven ve inancını göstermiştir. Bizler de eğitim ve bilimin ışığında geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz de kendilerine güvensinler ve inansınlar. Kendilerine inandıklarında üstesinden gelemeyecekleri bir konu, başaramayacakları bir husus yoktur. Bunun en güzel örneklerini son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere bilim, sanat ve spora kadar her alanda görüyor ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimizin ve tüm milletimizin 102. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.