GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Millet iradesinin temsili olan TBMM'nin açılış günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur, mutluluk ve coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her türlü koşulda Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilke ve inkılâplar doğrultusunda yoluna devam edeceğini belirten Adnan Ünverdi, birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep ve Türkiye'yi ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

23 Nisan 1920'de yaşanılan zorluklara ve verilen milli mücadeleye dikkati çeken Ünverdi, “O zor dönemde verilen mücadele sonunda açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi aziz milletimize ışık olmuştur. O günden buyana türlü zorluklarla bugünlere gelen ülkemizin dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer alması için bizler de var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Başta eğitim olmak üzere; kültür, bilim, teknoloji, sanayi, ticaret ve ekonomi alanında ülkemizi inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin kuruluş gününü “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak çocuklara hediye etmesinin özel bir öneme sahip olduğunun altını çizen Ünverdi, mesajını şöyle tamamladı:

“Hayatımızın anlamı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Ancak bizlere düşen görev, çocuklarımızın günümüz şartlarında en iyi eğitimi alarak yetişmelerini sağlamaktır. Çünkü müreffeh bir ülke olmak da eğitim ve yetişmiş insan gücü ile mümkündür. Çocuklarımıza eğitimle birlikte vatan ve millet sevgisini de iyi aşılamalı, atalarımızın canlarını vererek bize miras bıraktıkları bu toprakların kıymetini iyi bilmelerini sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza mutluluk dolu güzel bir gelecek diliyorum.”