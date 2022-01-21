GSO Başkanı Ünverdi'den doğalgaz ve elektrik çağrısı

İran'ın 10 günlük gaz kesintisini yapacağını açıklamasının ardından BOTAŞ'ın sanayicilere verdiği gazda kesintiye gitmesine ilişkin açıklama yapan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Bu konu üretimde önemli aksamalara neden olmadan çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, BOTAŞ'ın sanayi işletmelerine doğalgaz kısıtlaması ve buna bağlı olarak sanayi elektriğinde de kısıtlamaya gidilecek olmasını değerlendirdi. Elektik ve gazdaki kesintisinin üretimde aksamalara neden olmadan giderilmesi çağrısı yapan Başkan Ünverdi, “Enerji konusunda dış kaynaklı yaşanan bu sorunun büyümeden çözüme kavuşmasını bekliyoruz.”

“Yansımaları olacak”

Kesinti sürecinin ihracat ve teslimatlara yansımaları olacağını sözlerine ekleyen Ünverdi, “BOTAŞ'ın bazı sanayi kuruluşlarına gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük kullanım miktarını sınırlandıracak olması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak elektrik arzında da sıkıntı oluşacağını ve sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını açıklamasının ardından, yapılacak uygulamanın kaçınılmaz olarak üretim, ihracat ve teslimatlarımıza da yansımaları olacaktır. İhracata dayalı büyümeye odaklandığımız böylesi bir dönemde ekonomimizin geleceği için sanayi çarklarını hızlandırmak hepimizin önceliğidir. Bu amaçla ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olan ve 5. büyük ihracatçı kenti konumundaki Gaziantepli sanayiciler olarak büyük bir özveriyle çalışıyor, üretim ve istihdama devam ediyoruz. Bu doğrultuda sürecin çözümü için Bakanlığımızın yürütmüş olduğu çabayı biliyor, girişimlerinden dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.