GSO Başkanı Ünverdi'den lise öğrencilerine tüyolar

Gaziantep Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin her alanda gelişebilmesi için gençlerin yapacağı çalışmaların, projelerin çok önemli olduğunu belirterek, “Yaşamınızın bir anlamı olması için uğrunda savaşacağınız bir hedefinizin de olması gerekiyor” dedi.

Gaziantep Lisesi Müdürü Mehmet Kürşat Hamurlu, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensuplar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İnce'nin de katılımıyla düzenlenen programda GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, öğrencilere tecrübelerini anlatarak tavsiyelerde bulundu.

İnsanın kendi hayatını dönemler halinde planlayabilmesinin başarının ilk adımı olduğunu kaydeden Ünverdi, “Sizlerin geleceğe dönük yatırım yapması, bilgi ve donanım ile mezun olması çok önemli” diye konuştu.

Ünverdi, “Okuldaki derslerinize mutlaka gereken önemi verin. Planlamanızı doğru yaparsanız başarısızlık diye bir şey söz konusu olamaz. İnsanın kendi hayatının devrelerini planlayabilmesi başarının ilk adımıdır. Okul süresi dahilinde kendinizi planlı şekilde ders çalışma konusunda yetiştirmelisiniz. Planlamayı yaparken de sadece ders çalışmak üzerine yapmayın. Ders çalışmanın yanına mutlaka sporu, müziği, kitap okumayı, teknolojiyi, sosyal etkinlikleri de ekleyin. Arkadaşlık ilişkilerinizi kesinlikle koparmayın. Hayatınız boyunca mutlaka bir hedefiniz olsun. Eğer uğrunda savaşacağınız bir hedefiniz olmazsa yaşamanın da bir anlamı olmaz. Hedeflerinizi sağlam koyun ve o hedeflerinize doğru koşun. Hedeflerinize ulaştıkça da, kararlı bir şekilde yolunuza devam edin” diye konuştu.

“Gençler bizim geleceğimiz” diyen Ünverdi, “Bu okulun bir mezunu olmak gurur verici. Buraya gelince sizlerle buluşunca eski günler gözümde canlandı. Herkesin içinde bir yetenek var. Önemli olan bu yeteneği keşfedip o alanda ilerlemektir. Bu noktada öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Bizlere düşen ne görev varsa da yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğunu ve artık tek kişinin çalışmasının yeterli olmadığını ifade eden Ünverdi, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu yüzden daha fazla kadınımızın iş hayatına katılması gerekiyor. Bu konuda GSO olarak, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni kurduk. Yakın zamanda faaliyetlerimize başlayacağız. İş fikri olan, girişimci olmak isteyen kadınlarımızı buraya bekliyoruz. Mutlaka kendinizi geliştirin, mutlaka farklı alanlara yönelin. Farklı çalışmalar, projeler geliştirin. Kimsenin girmediği sektörlerde yer alamaya çalışın. Medikal sektörü ve savunma sanayisi üzerinde önemle durulması gereken sektörlerin başında geliyor. Bu sektörlerimize hem Gaziantep'te hem de Türkiye'de çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Sizler de şimdiden kendinize bu sektörleri hedef olarak belirleyebilir ve buna göre hazırlık yapabilirisiniz.”

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye program sonunda çiçek takdiminde bulunuldu.