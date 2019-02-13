GSO Başkanı Ünverdi'den LÖSEV'e teşekkür

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumluları Esin Kotan, Gamze Sönmez ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, LÖSEV'in çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, hem kurum hem de bireysel anlamda vakıf çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. LÖSEV'in yapmış olduğu çalışmalar ve yürüttüğü projelerle önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getiren Ünverdi, “İnsanımıza umut olan, minik yavrularımızın yüzünü güldüren vakfınıza müteşekkiriz. Hiçbirimiz yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Yaşamın içerisinde sağlık kadar hastalıklar da var. Bu manada LÖSEV, zor ama çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bölgenin sağlık merkezi haline gelen kentimizde de LÖSEV'i biraz daha yakınımızda hissetmek istiyoruz. Zor ve meşakkatli bir tedavi süreci gerektiren bu hastalıklarla ilgili ailelerimizin yakınında olacak bir temsilciliğin Gaziantep'te açılmasının hastalarımıza ve ailelerine önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği de vermeye hazırız. Allah tüm hastalarımıza, bu hastalığa karşı mücadele veren minik yavrularımıza ve ailelerine yardım etsin, şifalar versin. Sizlere de ziyaretinizden ötürü çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

LÖSEV Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumluları Esin Kotan ve Gamze Sönmez de Gaziantep'te 423 lösemili hasta bulunduğunu, Türkiye genelinde ise 36 bini aşkın lösemili hasta olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdiler:

“Vakfımız lösemi ile birlikte bütün onkoloji ve hemotoloji hastaları ile ilgilenmektedir. Yetişkin lösemililere ve diğer kanser türlerinde tedavi gören çocuk hastalara da destek veriyoruz. Lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu yolla toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Gaziantep'e de belli aralıklarla geliyor ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin beklentilerini dinliyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyor, teşekkür ediyoruz.”