GSO Başkanı Ünverdi'den öğrencilere atölye müjdesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nin tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu belirterek, “Yapacağınız çalışmalarda buradaki atölyeleri rahatlıkla kullanabilir, projeleriniz ve girişimcilik çalışmalarınızda fikir atölyesi olarak değerlendirebilirsiniz” dedi.

Gaziantep Üniversitesi'nden (GAÜN)Elektrik Elektronik,Makine,Havacılık ve Uçak Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler,Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öncülüğünde GSO-MEM'e teknik gezi düzenledi.

Merkezde yer alanCNC,3D Yazıcı ve diğer atölyeleri yerinde inceleyen öğrencilere GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ev sahipliği yaptı.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ve ileriye dönük projelerini dinleyen Adnan Ünverdi, GSO-MEM'in kapısının tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu kaydederek, ihtiyaç duyulan ve gerekli olan tüm teknik eğitimleri uygulamalı olarak sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin GSO-MEM'i girişimlerini geliştirebilecekleri bir fikir atölyesi olarak değerlendirebileceklerini belirten Ünverdi, “Mezun olduğunuzda diplomanızla birlikte sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip, sanayicilerin aradığı, endüstri 4.0 atağını sanayide gerçek boyutlarıyla gerçekleştirebilecek birer birey olmanız bizlerin öncelikli hedefidir” diye konuştu.

Genç nüfusun ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstleneceğine vurgu yapan Ünverdi şöyle devam etti:

“Ülkemizin geleceği için sizlere ihtiyacımız var. Sanayicilerimiz de kalifiye personele oldukça fazla ihtiyaç duyuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Okullarda verilen teorik eğitim çok önemli ancak, bunun yanında pratik ve uygulama yapmak daha da önemli. Üniversitelerimizin makine ve diğer mühendislik bölümü öğrencileri rahatlıkla gelip mesleki eğitim merkezimizdeki atölyeleri kullanmak suretiyle tecrübe kazanabilirler. Burada edindiğiniz tecrübeler iş hayatınızda sizlere yol gösterici olacaktır. Sizlere değer katacaktır.”

Gençlere her koşulda destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Ünverdi, “Fikir ve araştırma sizden kaynak bizden, uygulama yeri de GSO-MEM. Yeter ki siz gelip bize fikirlerinizi, projelerinizianlatın. Biz her türlü desteği gençlerimize vermeye hazırız" diye konuştu.