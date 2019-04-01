GSO Başkanı Ünverdi'den seçim değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Ülkemize, Gaziantep'e ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek, “Ülkemiz demokratik bir seçimin ardından yeni bir sürece girmiştir. Seçimler artık gündemimizden çıkıyor ve önümüzde dört buçuk yıllık, kesintisiz bir dönem var. Artık ekonomiye odaklanmalı, gecemiz gündüzümüz ekonomi olmalıdır” dedi.

Uzun zamandır ülke gündeminde seçimlerin olduğunu ve 31 Mart itibari ile demokratik seçimler sonucu millet iradesinin sandığa yansıdığını dile getiren Ünverdi, “Demokrasimiz ve ülkemizin geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, vatan ve millet sevdasıyla ülkemize hizmet için seçimlere giren tüm adayları ve belediye başkanlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ülkemizin hızla kendi doğal gündemine odaklanması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, “Ülkemizin önünde dört buçuk yıllık kesintisiz bir zaman dilimi var. Bu zamanı her anlamda çok iyi değerlendirmeliyiz. Önceliğimizi ekonomiye vermeli ve gecemiz gündüzümüz ekonomi olmalı. Ekonomide beklenti en önemli unsuru teşkil ediyor. Seçimle ilgili beklenti algısını geride bıraktık. Bundan sonra istikrar ve güvenin tesis edilmesi ile dört buçuk yılda çok büyük mesafeler kat edebiliriz. Bu dönemde yapısal reformalar hızla hayata geçirilmeli, eğitimi önceleyerek yatırım ve katma değerli üretimi artırmalıyız. Kaybedecek zamanımız da yok. Bu dönemi sorunlar değil çözümler dönemi olarak değerlendirmeliyiz. Hem içeride hem de yurt dışında tesis edeceğimiz yeni köprüler ve güven ortamı ile ticaret hacmimizi artırabilir, ekonomimizi çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.

Bugünden sonra vakit kaybetmeksizin milli birlik ve beraberlik içerisinde ele ele verilmesi gerektiğini kaydeden Ünverdi, “Seçimler geride kaldı, siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimiz bir olmalıyız. Ülke olarak el ele verdiğimizde başaramayacağımız konu, aşamayacağımız engelin olduğunu düşünmüyorum. İnşallah yerel seçimler de ülkemize hayırlar getirir. Üretim ve ticarette artık şehirlerin yarıştığı bir küresel sistem içerisinde Gaziantep için de hayırlara vesile olur” diye konuştu.