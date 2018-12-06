GSO Başkanı Ünverdi'den üniversite öğrencilerine tam destek

Adnan ÜnverdiGaziantep Üniversitesi Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) mühendislik öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerle her zaman buluşmaya ve onların projelerini dinlemeye önem verdiklerini kaydeden Ünverdi, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün,‘Cumhuriyetgençlerimizin omuzlarında yükselecek' sözü çok anlamlıdır vegençliğin ülkemiz için önemini anlatmaktadır. Biz de bu anlayışla gençlerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Onların çalışmalarını, fikirlerini dinliyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Bu anlamda yaptığınız çalışmalar gerçekten çok başarılı. Sizleri tebrik ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Üniversite öğrencilerini, mühendislik fakültelerinden mezun olan gençleri GSO Mesleki Eğitim Merkez'ine davet eden Ünverdi, “Merkezimizde bulunan meslek atölyelerine gelerek çalışmalar yapabilirsiniz. Sizleri her zaman burada görmek isteriz. Gelip burada yer alan son sitem makineleri kullanın. Burada çok rahatlıkla pratik yapabilir, tecrübe edinebilirsiniz" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri protokol ile “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi”ni (GASİMEP) başlattıklarını ifade eden Ünverdi, "GSO olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Bu proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde, 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi ile öğrenci seçtik. Bu öğrencilerimizi işletmelerle eşleştirme yöntemi ile ikili mesleki eğitim sistemi sayesinde işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) mühendislik öğrencilerinden Muhammed Aslan da GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye,Ağustos ayı içerisinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen,EfficiencyChallange” yarışmasında kazandıkları kupanın öyküsünü ve çalışmalarını anlattı.

Üniversite içerisindeki farklı mühendislik alanlarından öğrencilerin bir araya gelerek elektrikli otomobil, insansız hava aracı ve robotlar üzerine AR-GE çalışmaları yaptıklarını anlatan Aslan, “Her yıl TÜBİTAK'ın düzenlediği alternatif enerjili araçlar yarışmasına katılıyoruz. Son yıllardaki yükselişimizi, “Electromobile Category Visual Design Award” ödülü ile taçlandırdık ve önümüzdeki yıllarda kazandığımız tecrübelerle birlikte daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.